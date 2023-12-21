Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Бердянску

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Два беспилотника украинских войск сбиты на подлете к Бердянску, еще один упал в частном секторе.

Об этом журналистам сообщили в оперативных службах Запорожской области.

"По уточненной информации о работе ПВО в Бердянске, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв", - сообщили в оперативных службах.