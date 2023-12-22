Минобороны РФ: в Курской области сбили еще один украинский беспилотник

По информации ведомства, во время атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Однако достичь цели дрон не смог, так как был ликвидирован дежурными средствами защиты.

До этого министерство обороны РФ заявило, что около 22:00 мск на территории Курской области также сработали системы ПВО. Согласно данным ведомства, в воздушном пространстве региона был нейтрализован украинский дрон самолетного типа. В тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке бойцов ВСУ атаковать территорию региона. Как он рассказал, российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Суражским районом.