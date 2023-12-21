Пентагон: США продолжат работать над сохранением каналов с военными Китая
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о намерении американцев продолжать работать над сохранением каналов с военными Китая.
«Как я уже подчеркивал, мы считаем очень важным сохранение открытыми каналов связи», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что не может говорить за КНР, однако США продолжат работать над этим вопросом.
«Мы продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы поддерживать эти каналы связи открытыми», — добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы будут взаимодействовать с Китаем с позиции силы.