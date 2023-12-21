Залужный выступил против призыва женщин на службу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что поддерживает готовящийся законопроект о мобилизации, но против призыва на службу женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Залужный выступил против призыва женщин на службу
© офис президента Украины

По его словам, будущий законопроект учитывает все актуальные потребности ВСУ, но содержит пункты, которые Залужный посчитал излишними. Например, главнокомандующий предложил убрать положение о призыве на военный учёт женщин и установления чётких сроков ротации.

«По результатам проработки законопроекта практически все нормы проекта закона учли потребности ВСУ. <...> Однако в законопроект включены определенные нормы, которые не отвечают интересам ВСУ и не способствуют обеспечению обороноспособности Украины», — заявил он.

Ранее закон о мобилизации женщин также раскритиковал Владимир Зеленский.

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