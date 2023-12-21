Залужный выступил против призыва женщин на службу
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что поддерживает готовящийся законопроект о мобилизации, но против призыва на службу женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, будущий законопроект учитывает все актуальные потребности ВСУ, но содержит пункты, которые Залужный посчитал излишними. Например, главнокомандующий предложил убрать положение о призыве на военный учёт женщин и установления чётких сроков ротации.
«По результатам проработки законопроекта практически все нормы проекта закона учли потребности ВСУ. <...> Однако в законопроект включены определенные нормы, которые не отвечают интересам ВСУ и не способствуют обеспечению обороноспособности Украины», — заявил он.
Ранее закон о мобилизации женщин также раскритиковал Владимир Зеленский.