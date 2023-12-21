Конфликт на Украине привел к практически полному исчезновению нации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он написал в соцсети X.

Миллионы украинцев уехали из страны, а потери армии превысили 500 тысяч солдат, отметил военный. По его словам, украинская нация находится в коматозном состоянии.

Макгрегор добавил, что конфликт начался по вине США, спровоцировавших его. Россия, в свою очередь, всеми силами старалась избежать конфликта с Вашингтоном и НАТО, считает он.