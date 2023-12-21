США договорились с Данией о возможности размещения войск на ее территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Трансляцию вел Госдепартамент.

США договорились с Данией о возможности размещения войск на ее территории
© Joe Raedle/ Getty Images

Заключенное соглашение, рассчитанное на 10 лет, позволит США размещать войска и военную технику на территории Дании в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Вашингтон также получит доступ к трем датским военно-воздушным базам.

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