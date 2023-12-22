Россия вышла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом, за год переместившись с 99-го на 102-е место. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию Ookla, которая составила рейтинг. "Данные рейтинга ничуть не свидетельствуют о деградации сотовой связи в России. Рост скорости в отдельных странах и в мире в целом - следствие массового внедрения на мировом рынке 5G. Доступ в сетях пятого поколения, которые сейчас не работают в РФ, по определению быстрее, чем в 4G, LTE. То есть в нашей стране скорость растет медленнее, чем в других", - заявил специалист компании. За прошедший год Россия пропустила вперед Узбекистан (99-е место), Индонезию (100) и Тунис (101). Странами с самым быстрым мобильным интернетом стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Кувейт. Для сравнения, средняя медианная скорость доступа в ОАЭ составляет почти 325 Мбит/с против чуть менее 24 Мбит/с в России. До этого видеоигра уровня современных консолей стала доступна на iPhone.