Депутат Рады Безуглая: Залужный в целом поддержал законопроект о мобилизации

Одна из авторов законопроекта о мобилизации, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, сообщила, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в целом поддержал документ, передает "Страна.ua" в Telegram-канале. Она добавила, что при этом главком ВСУ отметил, что отдельные моменты законопроекта не отвечают интересам армии. В частности, он выступил против мобилизации женщин, установления четкого срока отпусков и ротаций военнослужащих, а также освобождения от службы инвалидов 2-й группы. До этого глава Минобороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать уехавших из страны украинцев. В самом ведомстве эти слова поспешили опровергнуть. Якобы немецкие СМИ неправильно трактовали высказывания Умерова. Впрочем, некоторые политики в Европе согласны с тем, что украинские мужчины-беженцы могут помочь своей стране на фронте. По данным Bild, в одной только Германии проживает почти 190 тысяч украинцев призывного возраста.