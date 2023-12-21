FT: помощь Запада Украине за год сократилась почти на 90%

Специалисты из Кильского института мировой экономики подсчитали, сколько Запад выделяет денег Украине, и пришли к выводу, что поддержка сократилась почти на 90%. Об этом сообщает Financial Times.

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«Западная помощь стране сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым годом», — сообщают журналисты издания, ссылаясь на данные аналитиков из Кильского института мировой экономики.

Авторы материала предполагают, что объем по итогам года сократится еще больше — эти данные не учитывают тот факт, что США и ЕС в этом месяце не одобрили выделение дополнительных средств.