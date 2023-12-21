В США заявили об угрозе усиления России после победы над Украиной

«Хотя НАТО расширилось и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение, <…> тогда РФ окажется на пороге НАТО. Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется нам», — заявил он.