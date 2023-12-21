Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем
Средства ПВО России уничтожили украинскую ракету над акваторией Азовского моря. Заявление об этом опубликовало Министерство обороны. По данным российских военных, ракета была перехвачена около 15:00 мск.
«21 декабря около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — сообщили в министерстве.
19 декабря глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в акватории Азовского моря Россией создан военно-морской район.