Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту военный спутник, сообщило Минобороны РФ. News.ru
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС [Воздушно-космических сил]. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны. ТАСС
Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» со спутником осуществили 21 декабря с космодрома Плесецк. Газета.Ru