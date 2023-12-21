"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС [Воздушно-космических сил]. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны. ТАСС