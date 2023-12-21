Экс-сотрудник Пентагона заявил, что США "играют с безопасностью Европы"

"Починить НАТО будет очень тяжело, потому что альянс притворяется наступательным, а не оборонным. <...> Амбиции НАТО присоединить Украину чрезмерны, и в этот раз Россия не допустит расширения альянса", - подчеркнул он. "Если Украина капитулирует, <...> НАТО столкнется с крупнейшим - первым - поражением с момента основания альянса в апреле 1949 года", - заключил Брайен.