Минобороны России: за сутки ВС РФ сбили 29 украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 украинских беспилотников за сутки. Согласно сообщению ведомства, беспилотные летательные аппараты Вооруженных силу Украины (ВСУ) были уничтожены в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР), Майорск и Горловка Донецкой народной республики (ДНР), Переможное Запорожской области, а также Таврийск и Новая Каховка Херсонской области. Кроме того, российские войска уничтожили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. До этого первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году рассказал, что российские системы ПВО за год сбили 4600 украинских беспилотников и более 100 ракет Storm Shadow. 20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в небе над регионом система противовоздушной обороны сбила летящий к Белгороду беспилотник.