Глава СБУ Василий Малюк заявил в интервью Politico, что Украина усилит диверсионно-террористические операции против России.

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Как он отметил изданию, СБУ «готовит сюрпризы» и может начать активнее совершать террористические акты против объектов материально-технического снабжения, а также военных объектов.

Планируемые террористические акты Малюк назвал «иглой прямо в сердце».

«Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач», — сказал он.

5 декабря газета The Washington Post писала со ссылкой на чиновника, что генерал армии США Милли прямо призывал украинцев «резать горло» каждому россиянину.