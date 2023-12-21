Глава СБУ Малюк: Украина усилит диверсионные операции против России
Глава СБУ Василий Малюк заявил в интервью Politico, что Украина усилит диверсионно-террористические операции против России.
Как он отметил изданию, СБУ «готовит сюрпризы» и может начать активнее совершать террористические акты против объектов материально-технического снабжения, а также военных объектов.
Планируемые террористические акты Малюк назвал «иглой прямо в сердце».
«Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач», — сказал он.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что киевский режим усиливает засылку агентуры и диверсантов в Россию.
5 декабря газета The Washington Post писала со ссылкой на чиновника, что генерал армии США Милли прямо призывал украинцев «резать горло» каждому россиянину.
Помимо прочего, он буквально призывал украинцев совершать террористические акты против мирных россиян.