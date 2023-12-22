Танкист ВСУ показал ущерб, нанесенный украинскому Т-72АМТ российскими снарядами

Украинский танк Т-72АМТ "поймал" российский осколочно-фугасный снаряд в крышу своей башни. Как и где это произошло - неизвестно, но по появившемуся в социальных сетях видеоролику можно оценить нанесенный ущерб.

Боеприпас оголил основную броню, так как снесло установленную динамическую защиту. Некоторые источники утверждают, что это был не распиаренный ранее украинский "Нож", а советский "Контакт-5".

Плюс повреждения получил основной прицел наводчика-оператора, непонятно состояние находящегося за ним разработанного еще во времена СССР комбинированного 1К13-49. С его помощью осуществляется прицеливание ночью, а также наведение управляемых противотанковых ракет "Комбат".

Несколько осколков досталось зенитной установке с 12,7-мм пулеметом НВСТ "Утес". Правда, скорее всего она, осталась работоспособной.

Также у танка, когда он стал пятиться назад, разорвало правую гусеничную ленту, вероятно, в нее также попал российский боеприпас.