Танкист ВСУ показал ущерб, нанесенный украинскому Т-72АМТ российскими снарядами
Украинский танк Т-72АМТ "поймал" российский осколочно-фугасный снаряд в крышу своей башни. Как и где это произошло - неизвестно, но по появившемуся в социальных сетях видеоролику можно оценить нанесенный ущерб.
Боеприпас оголил основную броню, так как снесло установленную динамическую защиту. Некоторые источники утверждают, что это был не распиаренный ранее украинский "Нож", а советский "Контакт-5".
Плюс повреждения получил основной прицел наводчика-оператора, непонятно состояние находящегося за ним разработанного еще во времена СССР комбинированного 1К13-49. С его помощью осуществляется прицеливание ночью, а также наведение управляемых противотанковых ракет "Комбат".
Несколько осколков досталось зенитной установке с 12,7-мм пулеметом НВСТ "Утес". Правда, скорее всего она, осталась работоспособной.
Также у танка, когда он стал пятиться назад, разорвало правую гусеничную ленту, вероятно, в нее также попал российский боеприпас.
В конце ноября мы писали, что Т-72АМТ, понесшие значительные потери, скоро снова перебросят на линию боевого соприкосновения. Подбитый танк, о котором шла речь, по всей видимости, пытался работать с закрытой огневой позиции, но наши воины его обезвредили.