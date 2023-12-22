В МО РФ сообщили, что ВСУ потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении за сутки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли 12 долговременных огневых точек и до 65 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" ВС РФ Александр Гордеев.

"Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза "Октябрь". Помимо этого, противник за сутки потерял 12 долговременных огневых точек и до 65 боевиков убитыми и ранеными", - сказал он, уточнив, что боестолкновение произошло на южнодонецком направлении.

Также Гордеев рассказал, что бойцы группировки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки.