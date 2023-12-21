Стало известно, сколько немцев готовы воевать за Германию

Менее 20 процентов немцев, принявших участие в опросе журнала Stern, заявили, что готовы защищать Германию в случае войны. Почти половина респондентов заявили, что точно не пойдут на это.

Министр обороны Борис Писториус недавно заявил, что Германия должна быть «готова к войне». По его мнению, стране необходима «смена менталитета», которая позволит Германии вести оборонительную войну.

Однако стремление Писториуса ничем не подкреплено — большинство немцев не стали бы защищать страну в случае войны, отмечает Stern.

Исследование показало, что лишь 17 процентов немцев «определенно» будут защищать страну в случае необходимости. 19 процентов заявили, что «вероятно» сделают это.

61 процент немцев «определенно» или «вероятно» не возьмет в руки оружие для защиты страны. Доля ответивших «абсолютно нет» составляет 40 процентов. Этот результат почти в два раза выше, чем показал аналогичный опрос в мае 2022 года.

Готовность мужчин защищать Германию значительно выше, чем у женщин. 39 процентов мужчин в возрасте от 45 до 59 лет заявили, что «определенно» сделают это.