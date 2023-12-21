Подлодка «Великие Луки» вышла на испытания

Новая дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которую построили для Балтийского флота, вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Испытания систем и оборудования экипаж подводной лодки "Великие Луки" проводит совместно со сдаточной командой предприятия "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее специалисты проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления и комплексы торпедно-ракетного вооружения в ходе швартовых испытаний.

Многоцелевые подлодки проекта 677 предназначены для патрулирования, выполнения разведывательных задач, а также борьбы с подлодками и надводными кораблями. «Лады» получили торпедные аппараты для применения мин, торпед и ракет «Калибр».