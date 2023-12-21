На Украине объявили о начале совместного с НАТО производства оружия

Украиной начато совместное производство оружия с НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, пишет УНИАН.

Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил о том, что ВСУ вынуждены сокращать число операций на линии соприкосновения, так как не хватает боеприпасов и оружия.

При этом законопроект США о выделении дополнительных финансов на помощь Украине застрял в Конгрессе. А Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине Евросоюзом.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что на Украине запущен процесс совместного с Североатлантическим альянсом производства оружия, соответствующего натовским стандартам. Однако, по его словам, еще необходимо отладить все процессы.

Данилов также заверил, что уже есть украинские разработки, которые находятся «на самом высоком уровне» и «удивляют наших партнеров».