На Украине объявили о начале совместного с НАТО производства оружия
Украиной начато совместное производство оружия с НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, пишет УНИАН.
Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил о том, что ВСУ вынуждены сокращать число операций на линии соприкосновения, так как не хватает боеприпасов и оружия.
При этом законопроект США о выделении дополнительных финансов на помощь Украине застрял в Конгрессе. А Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине Евросоюзом.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что на Украине запущен процесс совместного с Североатлантическим альянсом производства оружия, соответствующего натовским стандартам. Однако, по его словам, еще необходимо отладить все процессы.
Данилов также заверил, что уже есть украинские разработки, которые находятся «на самом высоком уровне» и «удивляют наших партнеров».
По данным газеты New York Times, в Белом доме считают, что Украина должна больше полагаться на собственные возможности для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности. А в американских военных кругах настаивают на применении Киевом стратегии «удерживай и наращивай». То есть, сосредоточиться на удержании территорий, которые у Украины есть сейчас, и наращивании способности производить собственное оружие в течение 2024 года.