Герасимов рассказал о сценариях учений НАТО у границ России

Глава Генерального штаба ВС РФ, генерал Валерий Герасимов заявил, что каждый год НАТО проводит у границ России около 40 крупных ученый, сценарии которых предполагают вооруженный конфликт с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Учения НАТО Герасимов прокомментировал на брифинге для иностранных военных атташе 21 декабря.

Генерал отметил, что альянс проводит свои маневры с «высокой интенсивностью», все чаще приглашая на учения страны, не входящие в НАТО.

В то же время страны НАТО стремятся создавать новые горячие точки и поддерживают конфликты на Балканах, в Приднестровье, Закавказье, Средней Азии и Афганистане, подчеркнул он.

В ноябре в Балтийском море прошли военно-морские учения НАТО Freezing Winds 23 («Ледяные ветры 23»). Учения возглавила Финляндия, новый член альянса. Также в маневрах приняли участие военные Швеции и корабли Германии, Нидерландов, Польши и Франции.