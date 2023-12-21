Генштаб ВС России назвал потери ВСУ за полгода

За полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 160 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, чьи слова приводит Telegram-канал Минобороны России.

Помимо потерь среди личного состава за указанный промежуток времени противник лишился три тысячи бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

«Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — пояснил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. По данным главы оборонного ведомства, украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета.