Глава Генштаба Герасимов: ВС РФ расширяют зоны контроля на всех направлениях СВО

Российская армия постоянно расширяет зоны контроля на всех направлениях спецоперации. Об этом заявил начальник Генштаба - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях", - заявил Герасимов во время брифинга для иностранных военных атташе.

Российские военные наносят ВСУ "огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", добавил руководитель Генштаба.

Говоря о наступлении ВСУ, которое было широко анонсировано летом 2023 года, Герасимов заявил, что главной задачей украинской армии была блокада в течение 15 суток Мелитополя, после чего она должна была выйти к Крыму.