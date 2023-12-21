Герасимов назвал число переданных Украине ракет Storm Shadow и Scalp

В ходе мероприятия по итогам деятельности Минобороны в 2023 году Герасимов прокомментировал поставки Западом ракет Украине. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют их для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.