Герасимов: Европа стала ареной противостояния коллективного Запада с РФ
Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в НАТО, а также наращивание военного присутствие альянса в Заполярье и других регионах оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе, континент стал ареной противостояния Запада с РФ, сообщил в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Министерства обороны РФ в 2023 году начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.
"Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Российской Федерацией в политической и экономической сферах. Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации", - сказал Герасимов.