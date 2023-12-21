Герасимов: Европа стала ареной противостояния коллективного Запада с РФ

Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в НАТО, а также наращивание военного присутствие альянса в Заполярье и других регионах оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе, континент стал ареной противостояния Запада с РФ, сообщил в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Министерства обороны РФ в 2023 году начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.