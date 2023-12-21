Глава Генштаба раскрыл план контрнаступления ВСУ

Киев в ходе контрнаступления планировал блокировать Мелитополь и двигаться в сторону Азовского моря. Намерения Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в Telegram-канале.

Глава Генштаба раскрыл план контрнаступления ВСУ
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«Замыслом противника предусматривалось к исходу 15-х суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом», — сообщил Герасимов.

По его информации, для этого ВСУ сосредоточили на запорожском направлении до 50 батальонов для наступления, более 230 танков и тысячи боевых бронированных машин, половина из них были иностранными. Впоследствии украинское командование увеличило группировку до 80 батальонов.

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Чтобы контрнаступление Киева не состоялось, российские военнослужащие создали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций. В результате планы ВСУ провалились — противник незначительно продвинулся на запорожском направлении и не сумел преодолеть тактическую оборону России.

Всего с начала СВО, по данным министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

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