Герасимов: Киев не оставляет попыток совершить акты ядерного терроризма

Первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году рассказал, что киевский режим использует террористические методы борьбы, видя неспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) достичь результата на поле боя. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. "С начала спецоперации зафиксированы тысячи нарушений норм международного гуманитарного права. Ежедневно совершаются неоправданные военной необходимостью ракетные и артиллерийские обстрелы мирных городов и населенных пунктов Российской Федерации. В результате разрушаются жилые кварталы, больницы, школы и другие социальные объекты", - пояснил Герасимов. Он добавил, что в мае 2023 года была сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. До этого Герасимов говорил, что ВС России ведут активную оборону и расширяют зону контроля.