Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек. Об этом заявил первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности военного ведомства. Его цитирует ТАСС. "За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета", — заявил Герасимов. В минобороны называли общее число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за весь период контрнаступления. По словам главы военного ведомства Сергей Шойгу, Киев потерял 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.