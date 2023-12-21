AT: Франция отказалась поставлять танки Leclerc Украине из-за провала AMX-10RC
Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен выразил предположение, что Франция отказалась поставлять Украине свои основные боевые танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC на поле боя.
Об этом пишет Asia Times.
Кроме того, по мнению Брайена, на решение Парижа также повлияло уничтожение Россией немецких Leopard и американских Bradley.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз не смог достичь успехов в «сдерживании России».
При этом Минобороны Франции анонсировало начало учений пилотов ВСУ на 2024 год.