Франция отказалась поставлять танки Leclerc Украине

Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен выразил предположение, что Франция отказалась поставлять Украине свои основные боевые танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC на поле боя.

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Об этом пишет Asia Times.

Кроме того, по мнению Брайена, на решение Парижа также повлияло уничтожение Россией немецких Leopard и американских Bradley.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз не смог достичь успехов в «сдерживании России».