Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк со спутником Минобороны

Минобороны России сообщило о запуске ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником. Он произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области. ТК "Звезда"

"В четверг, 21 декабря, в 11:48 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении. ТАСС