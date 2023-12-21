У детей министра обороны Украины оказалось гражданство США

Канал опубликовал данные антикоррупционной декларации Умерова за 2022 год, где его сын и дочь указаны как граждане Украины и США. При этом в 2020 году у них был только украинский паспорт. Также оказалось, что вторая дочь министра получила паспорт сразу после рождения.