В Пальмире на мине подорвался автобус с сирийскими военными

БЕЙРУТ, 21 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 7 сирийских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения в результате подрыва автобуса на шоссе в районе Пальмиры (240 км от Дамаска). Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

Мина, установленная на обочине дороги, была приведена в действие с помощью дистанционного устройства. Автобус полностью сгорел, поскольку в нем находились канистры с бензином, которые воспламенились после взрыва. Раненые и получившие ожоги доставлены в военный госпиталь в Пальмире.

По информации радио, к вылазке причастна банда террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которая действует в этом районе Сирийской пустыни.

11 августа автобус с сирийскими военными подорвался на придорожной мине на шоссе Хомс - Дейр-эз-Зор, тогда погибли 23 человека.

Банды ИГ за последние месяцы заметно активизировались на востоке Сирии и совершают нападения на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны, правительственные войска несут потери. По данным телеканала Al Hadath, в результате их вылазок погибли 42 военных и 19 мирных граждан.