Киев захотел мобилизовать уехавших за рубеж украинцев

Киевские власти планируют в 2024 году мобилизовать граждан, уехавших из Украины. Об этом газете Bild сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава министерства обороны (МО) республики также пригрозил санкциями тем, кто не захочет возвращаться на родину для службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он не сообщил, какие наказания готовит Киев для уклонистов.

«Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они (уехавшие за рубеж украинцы — прим. "Ленты.ру") не придут добровольно», — рассказал Умеров.

Кроме того, по словам главы министра обороны республики, будущим рекрутам планируют заранее сообщать о том, как и где будет проходить служба, какую экипировку им выдадут и когда освободят.

По данным Bild, после начала военной операции с территорий Украины в Германию прибыло свыше 221 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. По состоянию на декабрь 2023 года в стране их остается порядка 189 тысяч.