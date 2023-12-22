Армия Израиля заявила о нанесении новых ответных ударов по Ливану

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в Манаре [на севере Израиля] и было зафиксировано несколько ракетных запусков из Ливана в сторону Израиля. Кроме того, было зафиксировано несколько минометных обстрелов со стороны Ливана в сторону Метулы [на севере Израиля]. Артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по местам, откуда велся огонь", - говорится в сообщении.