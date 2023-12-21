На Украине рассказали о кошмарах солдат ВСУ

Из-за редкой ротации бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают от кошмаров, тревоги и стресса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя группы психологической поддержки при 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ Олега Гуковского.

На Украине рассказали о кошмарах солдат ВСУ
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Собеседник агентства уточнил, что военнослужащие имеют шанс остаться психически здоровыми, пребывая на фронте не более 45 дней. Однако украинские солдаты зачастую вынуждены находиться на передовой значительно дольше, регулярно сталкиваясь с сотрясениями и сильной боевой усталостью.

«Меня мучают кошмары, они изматывают меня. Когда у меня появляется время для отдыха, то я совсем не сплю», — рассказал журналистам один из военных ВСУ.

Ранее стало известно, что командование подразделениями Вооруженных сил Украины распространяет среди солдат слухи об ужасах российского плена. В том числе военнослужащим рассказывают, что попавшим в плен ломают пальцы и руки.

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