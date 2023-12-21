Украина снизила требования к иностранным наемникам

ВСУ снизили требования для кандидатов в Иностранный легион. Теперь от них не требуют знания украинского или английского языков и специальных навыков.

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"Берут всех подряд", - пишет ABC.

Сейчас объявлен набор испаноязычных наемников - видимо, с прицелом на страны Латинской Америки, поскольку в Европе желающих воевать за Киев явно убавилось.

Требования к кандидатам следующие: возраст от 18 до 60 лет, отсутствие судимостей и хронических заболеваний, способность выполнять задачи пехоты. Военный и боевой опыт не обязателен. Наемники должны прибывать на Украину самостоятельно.

Боевикам Иностранного легиона обещана зарплата украинского солдата - она будет переводиться в местный банк, - лечение и компенсация в случае ранения или гибели.

Интересны комментарии читателей.

"Согласно международным конвенциям, наемничество - дело незаконное. Если тебя поймают, с тобой могут сделать все, что угодно. Даже опыты ставить, и последствий никаких не будет", - заметил Enrique-el-Penas.