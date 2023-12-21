Литва столкнулась с проблемой при развертывании немецкой бригады

Проект по размещению в Литве дополнительного военного контингента Германии представляет «огромную финансовую проблему» для Вильнюса. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

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Сославшись на «конфиденциальную переписку» посольства ФРГ в Вильнюсе с федеральным правительством, издание утверждает, что литовское правительство оказалось не готово к таким расходам, которые требуются для размещение немецкой бригады.

«В литовских правительственных кругах скрытно высказываются опасения по поводу финансирования в связи с размещением немецкой бригады в Литве», - приводится в статье выдержка из письма военного атташе посольства ФРГ.

Издание отмечает, что финансовые трудности связаны с тем, что для Вильнюса является приоритетной модернизация собственной армии, и «Литву застигло врасплох решение министра обороны Германии Бориса Писториуса по размещению военного контингента».

Согласно письму, литовская сторона считает, что должна платить только за военную инфраструктуру, а в финансировании постройки жилых помещений Германия должна участвовать «пропорционально», так как ее стандарты выше.

Ранее Писториус заявил, что Берлин направит в Литву «мощную бригаду» для усиления восточного фланга Североатлантического альянса. При этом руководитель Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер отметил, что заявление главы Минобороны ФРГ вызвало удивление у солдат и офицеров, «застав их врасплох».