Президент России Владимир Путин дал поручение осуществить осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поручение дано Министерству обороны, ответственным за его выполнение назначен глава ведомства Сергей Шойгу.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре – декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», – говорится в перечне поручений, размещенном на сайте Кремля.

Также глава государства потребовал назначить заместителя министра, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток.

При этом Минобороны России совместно с Минцифры России поручено организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток, а также «автоматическому подтверждению права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу» и «актуализации сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат».

Доложить о ходе работы над поручением необходимо до 15 января 2024 года, далее доклады должны готовиться раз в месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Законом электронные повестки приравниваются к традиционным, а также вводится реестр призывников, куда будут внесены личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и мест работы.