Названа цель атаки украинского БПЛА в Брянской области

Вооруженные силы Украины пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Отмечается, что обломки дрона нашли в лесу возле нефтепровода на территории Новозыбковского района около 11 утра 21 декабря. БПЛА рухнул примерно в 40 км от российско-украинской границы, недалеко от поселка Дружба.

Объект не получил никаких повреждений, пострадавших также нет, уточнил канал.

21 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские войска предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата, однако он был уничтожен силами противовоздушной обороны.