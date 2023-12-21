Shot: ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Вооруженные силы Украины пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Названа цель атаки украинского БПЛА в Брянской области
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Отмечается, что обломки дрона нашли в лесу возле нефтепровода на территории Новозыбковского района около 11 утра 21 декабря. БПЛА рухнул примерно в 40 км от российско-украинской границы, недалеко от поселка Дружба.

Объект не получил никаких повреждений, пострадавших также нет, уточнил канал.

Названа цель атаки украинского БПЛА в Брянской области

21 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские войска предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата, однако он был уничтожен силами противовоздушной обороны.

19 декабря министерство обороны РФ сообщало, что российские военные пресекли очередную попытку ВСУ провести террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа в Брянской области. Дежурные средства ПВО сбили три вражеских БПЛА за утро.

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