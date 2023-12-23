Появились кадры, как российские дроны конвоируют  пленных бойцов ВСУ

Российские бойцы взяли в плен четверых украинских солдат и отправили их на наши позиции под присмотром двух коптеров. Один беспилотник вел наблюдение, а второй, снаряженный ВОГами (выстрел осколочный гранатометный), был готов в случае попытки побега сбросить боеприпасы.

Это уже не первый случай в зоне СВО, когда дроны берут на себя функции конвоиров. Недавно были опубликованы кадры, как беспилотник сначала "выкурил" сбросами гранат из окопов бойцов ВСУ, а потом сопроводил их до российских позиций. И все это без физического присутствия российских штурмовиков.