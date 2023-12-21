В Китае заявили о планах повысить уровень сотрудничества с российской армией

В Пекине прошел очередной раунд консультаций между вооруженными силами России и Китая. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Минобороны КНР.

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Уточняется, что в ходе 22-го раунда стратегических консультаций в Пекине, прошедшего 20 декабря, стороны договорились о повышении уровня стратегического сотрудничества в военной области. В частности, участники консультаций обсуждали ситуацию в области международной и региональной безопасности и взаимоотношений между двумя армиями.

«Стороны заявили, что будут совместно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ [Владимиром] Путиным», — говорится в сообщении.