В Китае заявили о планах повысить уровень сотрудничества с российской армией
В Пекине прошел очередной раунд консультаций между вооруженными силами России и Китая. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Минобороны КНР.
Уточняется, что в ходе 22-го раунда стратегических консультаций в Пекине, прошедшего 20 декабря, стороны договорились о повышении уровня стратегического сотрудничества в военной области. В частности, участники консультаций обсуждали ситуацию в области международной и региональной безопасности и взаимоотношений между двумя армиями.
«Стороны заявили, что будут совместно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ [Владимиром] Путиным», — говорится в сообщении.
Как писала «Парламентская газета», председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что в ближайшие два года в КНР и РФ следует провести Годы российско-китайской культуры. Это должно укрепить фундамент дружбы народов двух стран, которая передается из поколения в поколение, уверен китайский лидер.