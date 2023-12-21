Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на российский регион

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Мирный житель пострадал из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Сопычи Погарского района Брянской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате обстрела повреждено производственное помещение. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Состояние раненного россиянина Богомаз не раскрыл.

Ранее Shot сообщил, что ВСУ попытались при помощи беспилотника атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Брянской области. По информации издания, 20 декабря обломки дрона нашли территории Новозыбковского района в 40 километрах от границы с Украиной. Предварительно, нефтепровод не поврежден. Пострадавших нет.