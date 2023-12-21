ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом перемирии

«Мы проинформировали все стороны о четкой и конкретной позиции, что не будет никаких переговоров по вопросу пленных до прекращения агрессии. Эта позиция доведена до всех сторон, и нам нечего добавить по этому поводу», – отметил представитель ХАМАС Усама Хамдан.

Предложение о новом перемирии Израиль направил руководству ХАМАС через Катар, пишет газета «The Jerusalem Post». Первая гуманитарная пауза между сторонами конфликта началась 24 ноября. Соглашение на три дня заключили при посредничестве Египта и Катара. 27 ноября перемирие продлили еще на двое суток. 30 ноября – еще на один день. Утром 1 декабря оно было нарушено. В это время из Газы были возвращены 105 заложников, среди которых 81 гражданин Израиля. В ответ Тель-Авив освободил из тюрем более 300 палестинских женщин и детей.