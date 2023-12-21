Появились кадры молитвы российских воинов перед штурмом

По Сети распространяются впечатляющие кадры коллективной молитвы российских воинов перед штурмом. Вероятно, они были сняты в районе Авдеевки у линии фронта.

В полной версии видео после молитвы священнослужитель окропил воинов святой водой и обратился к ним с напутственными словами. Он поблагодарил их за то, что бойцы позволяют остальным людям жить мирной жизнью и попросил после СВО пообщаться в школах с детьми и подростками, передать им братское отношение друг к другу, которому они научились на фронте.