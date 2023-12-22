В США заявили о главном просчете Байдена в отношении России

«Российский президент Владимир Путин наблюдал и полагал, что спецоперация на Украине ему сойдет с рук. И он был прав: хотя Байден хотел заставить Путина заплатить, если он нападет, но он не смог поддержать Украину перед СВО», — говорится в статье. Кроме того, американский лидер не предоставил Киеву необходимые современные вооружения, испугавшись «ядерных бахвальств» Москвы, пишет издание.