Полковник Кошкин: артиллерийская установка "Коалиция-СВ" — лучшая в мире

Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" является на данный момент лучшей в мире по своим характеристикам. Об этом Lenta.ru заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. "По своим тактико-техническим характеристикам, надо отметить, что 152-миллимитровая установка "Коалиция-СВ" является лучшей на сегодняшний день в мире. Мы сегодня считаем, что это весьма своевременная и высокоэффективная система, которая востребована на переднем крае", — отметил эксперт. Кошкин рассказал, что база гаубицы досталась ей от танка Т-90, и это обеспечивает ей отличную проходимость в условиях европейского ландшафта. В то же время машина имеет дальность стрельбы до 70 км, обладает высокой скорострельностью и хорошо показывает себя в контрбатарейной борьбе. По мнению отставного полковника, если производство "Коалиции-СВ" поставят на поток, то ее поддержка на фронте позволит не только решать боевые задачи штурмовых групп, но поспособствует "прорыву более серьезных сил". 20 октября государственная корпорация "Ростех" сообщила, что новая российская гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания технических характеристик и готова к серийному производству.