AFP: Израиль объявил эвакуацию на юге сектора Газа
Израильские власти распорядились эвакуировать город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«Израиль распорядился в среду эвакуировать большие области главного южного города Газы», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Танжу Билгич подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа.
По словам главы Минобороны Израиля Йоава Галанта, израильские военные доставят лидеров ХАМАС либо на кладбище, либо в тюрьму.