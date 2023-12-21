Раскрыты чудовищные данные о потерях ВСУ

Украинские вооруженные силы ежедневно теряют по 800 человек ежедневно.

В Германии раскрыли потери ВСУ
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"В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат", — пишет немецкое издание Focus.

Вдобавок к этом, отмечает автор, необходимы рекруты для ротации тех солдат, которые уже находятся на линии соприкосновения.

Помимо недостатка личного состава украинская армия сталкивается с проблемами в работе западной военной техники.

Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что боевики ВСУ покинули опорный пункт под Артемовском.

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