Раскрыты чудовищные данные о потерях ВСУ
Украинские вооруженные силы ежедневно теряют по 800 человек ежедневно.
"В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат", — пишет немецкое издание Focus.
Вдобавок к этом, отмечает автор, необходимы рекруты для ротации тех солдат, которые уже находятся на линии соприкосновения.
Помимо недостатка личного состава украинская армия сталкивается с проблемами в работе западной военной техники.
Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что боевики ВСУ покинули опорный пункт под Артемовском.