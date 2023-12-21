Германские центры, в которых украинских военных обучают эксплуатации танков Leopard 2, укомплектованы только наполовину, что указывает на дефицит кадрового состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил журналист Пауль Ронцхаймер в эфире германского телеканала Welt.

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По его словам, на Украине уже давно существуют проблемы с рекрутированием новобранцев на фронт.

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"Мы слышим, например, из Германии, что в учебных центрах, где проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест", - отметил журналист.

С его точки зрения, это означает, что ВСУ "на данный момент не хватает людей даже для обучения". Если конфликт затянется, такая тенденция "вызовет проблемы", поскольку его исход во много зависит "от того, сколько военных есть у каждой стороны", резюмировал Ронцхаймер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции во вторник, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, подобная мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд по текущему курсу Нацбанка Украины).

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.