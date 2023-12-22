Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, минуя зону поражения ПВО противника.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета, пишет РИА Новости.
Бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скоплений живой силы ВСУ, опорных пунктов и военных объектов противника, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в строевые части ВКС РФ поступили новые фронтовые бомбардировщики Су-34, адаптированные к применению перспективных авиационных средств поражения. В результате чего увеличилась дальность поражения наземных и надводных целей, а также повысилась точность бомбометания.