Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, минуя зону поражения ПВО противника.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета, пишет РИА Новости.

Бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скоплений живой силы ВСУ, опорных пунктов и военных объектов противника, добавили в оборонном ведомстве.